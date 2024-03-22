Коньков: «СКА нужно обратить внимание на атакующие действия и играть терпеливо»

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Коньков поделился мнением о серии второго раунда Кубка Гагарина между СКА и «Автомобилистом» (0-3).

«Конечно, надо обратить внимание на атакующие действия и играть терпеливо, надежно в обороне. В СКА это все есть, сейчас надо все это доставать из себя. Надо поддержать молодежь, чтобы они играли смело, потому что они этот сезон проводят достаточно успешно», — приводит слова Конькова Metaratings.ru.

21 марта «Автомобилист» в третьем матче серии обыграл СКА со счетом 2:1 ОТ. Четвертая игра пройдет 23 марта в Екатеринбурге. Начало — в 14.30 мск.