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Сегодня, 11:09

Фастовский покинет пост гендиректора «Сибири». Его место займет Крутохвостов

Сергей Разин
корреспондент
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Кирилл Фастовский
Кирилл Фастовский.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский покинет свой пост, говорится на официальном сайте клуба.

Фастовский покинет клуб 30 апреля 2024 года, когда закончится его контракт. Его пост займет, как сообщал «СЭ», Лев Крутохвостов, ранее работавший в спортивной школе клуба.

Фастовский занимал пост гендиректора «Сибири» с 2010 года.

«Сибирь» по итогам регулярного чемпионата заняла десятое место в Восточной конференции, набрав 67 очков. По ходу сезона с команды сняли четыре очка из-за нарушения количества легионеров. В качестве четвертого иностранца на лед выходил Федор Гордеев, имеющий спортивное гражданство США.

Источник: https://hcsibir.ru/media/news/gubernator-andrey-travnikov-predstavil-novoe-rukovodstvo-khk-sibir-/
КХЛ
ХК Сибирь
Кирилл Фастовский
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала Счет в серии
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 3
1. СКА - Автомобилист
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2. СКА - Автомобилист
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3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
0 - 0
0 - 3
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
2 - 1
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
0 - 0
2 - 1
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 3
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
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4. Трактор - Динамо М
0 - 0
0 - 3
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
1 - 2
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
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0 - 7
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4. Локомотив - Авангард
0 - 0
1 - 2
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
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2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
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5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
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СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
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Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
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4. Динамо Мн - Динамо М
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Авангард - Лада
Авангард - Лада
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Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
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Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
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Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
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Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
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