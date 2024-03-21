«Спартак» установил рекорд посещаемости матчей текущего сезона КХЛ в Москве

«Спартак» установил рекорд посещаемости домашних матчей московских команд в текущем сезоне КХЛ, сообщает пресс-служба красно-белых.

Отмечается, что игру с «Металлургом» (5:2) в рамках 1/4 финала Кубка Гагарина, которая прошла 21 марта на арене «Мегаспорт», посетили 11 128 зрителей.

Предыдущий рекорд был установлен на матче регулярного чемпионата между «Спартаком» и «Ак Барсом» (0:3) 17 февраля — тогда на игре присутствовало 10 945 болельщиков.

«Спартак» сократил отставание в серии с «Металлургом» — 1-2. Четвертый матч между командами пройдет 23 марта в Москве. Начало — в 17.00 по местному времени.