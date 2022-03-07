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Сегодня, 21:20

Федоров: «ЦСКА обыграл в этой серии крепкого и серьезного соперника»

Федоров заявил, что ЦСКА обыграл в серии плей-офф крепкого и серьезного соперника
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:1) и выход во второй раунд плей-офф КХЛ.

«Очевидно, что у нас получилось обыграть очень хорошо организованного соперника, который не прощает ошибок. Нам удалось вырвать первые две игры, но каждая из них состояла из нервных моментов. Понятно, что 126 минут команды бились до последнего. Наше большинство сработало, забили важный гол. Мы прошли определенный путь. Он нам поможет в дальнейшем. Сейчас нужно немного отдохнуть, перегруппироваться и в бой.

Еще не отошел от игры, мы еще не все осознали. Но хочу сказать, что рад за команду, за коллектив и характер, который нам удалось показать. Мы обыграли в этой серии крепкого, серьезного соперника», — приводит слова Федорова сайт клуба.

ЦСКА одержал четыре победы подряд над «Локомотивом» и всухую выиграл серию (4-0). Таким образом, команда вышла в полуфинал Западной конференции.

Источник: https://cska-hockey.ru/news/matchi/sergey_fedorov_seychas_nuzhno_nemnogo_otdokhnut_peregruppirovatsya_i_v_boy_/
Сергей Федоров
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
3 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 3
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
1 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
5. Динамо М - Северсталь
0 - 0
1 - 2
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
5. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
3 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
0 - 0
3 - 1
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8.03
9.03
10.03
7.03 14:00
Барыс – Металлург
 2 : 5
7.03 17:00
Нефтехимик – Трактор
 2 : 3
7.03 17:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 4
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