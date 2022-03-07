Федоров: «ЦСКА обыграл в этой серии крепкого и серьезного соперника»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:1) и выход во второй раунд плей-офф КХЛ.

«Очевидно, что у нас получилось обыграть очень хорошо организованного соперника, который не прощает ошибок. Нам удалось вырвать первые две игры, но каждая из них состояла из нервных моментов. Понятно, что 126 минут команды бились до последнего. Наше большинство сработало, забили важный гол. Мы прошли определенный путь. Он нам поможет в дальнейшем. Сейчас нужно немного отдохнуть, перегруппироваться и в бой.

Еще не отошел от игры, мы еще не все осознали. Но хочу сказать, что рад за команду, за коллектив и характер, который нам удалось показать. Мы обыграли в этой серии крепкого, серьезного соперника», — приводит слова Федорова сайт клуба.

ЦСКА одержал четыре победы подряд над «Локомотивом» и всухую выиграл серию (4-0). Таким образом, команда вышла в полуфинал Западной конференции.