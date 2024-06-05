Епанчинцев: «У меня было два предложения из КХЛ. Выбрал «Сибирь», потому что это клуб с амбициями»
Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев в интервью «СЭ» рассказал о том, как получил предложение возглавить новосибирскую команду.
— Насколько для вас было неожиданным предложение «Сибири», учитывая, что оно поступило достаточно поздно?
— Наверное, каждый тренер верит и ждет, что попадет в сильнейшую лигу страны. У меня было два варианта в КХЛ. Называть клубы не буду. Конечно, видел, какая ситуация в Новосибирске получилась с Анваром Гатиятулиным. После этого со мной на связь вышел генеральный менеджер клуба Виктор Меркулов, и у нас начался диалог. В итоге из двух вариантов выбор пал на «Сибирь», потому что это клуб с большими амбициями.
— Что стало определяющим при выборе «Сибири»?
— Это клуб с болельщиками, которые всегда выполняют роль шестого полевого игрока. Повторюсь, у «Сибири» всегда достаточно высокие задачи. За исключением последнего сезона, команда стабильно попадала в плей-офф. В Новосибирске есть хорошие условия и достойный состав. Все эти аспекты в комплексе и повлияли на мое решение.
— «Сибирь» обычно дает новым тренерам однолетние контракты. Однако в вашем случае клуб объявил, что контракт подписан на два года. Это ваша принципиальная позиция или предложение изначально было таким?
— Это больше позиция клуба. Но здесь нужно сделать поправку: я подписал контракт по схеме «1+1». Он продлится автоматически только по факту выполнения определенных задач. Тем не менее это важный момент для меня. Будем делать все, чтобы достичь необходимого результата, — сказал Епанчинцев «СЭ».
«Сибирь» объявила о назначении 48-летнего специалиста 1 мая. Ранее Епанчинцев тренировал «Спартак», «Амур» и «Югру».
Полностью интервью Вадима Епанчинцева читайте на сайте «СЭ».
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