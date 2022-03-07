Леонтьев: «Нефтехимик» великолепно провел плей-офф, несмотря на то, что не выиграли на одного матча»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

— По плей-офф скажу одно — мы отдали все силы. И неизвестно как бы перевернулась серия, выиграй мы хотя бы одну игру на выезде. Мы были очень близки к этому. Считаю, великолепно провели этот плей-офф, несмотря на то, что не выиграли на одного матча. Претензий ни к кому нет. И по самоотдаче только уважение ребятам. Снимаю шляпу. Мы вышли в плей-офф и навязали борьбу лидеру чемпионата. Это вселяет оптимизм на следующий год, мы стали сильнее. Нам уже мало первого раунда, мы хотим большего. И будем двигаться вперед. Всем спасибо за отличный сезон. Жаль, что он закончился, будем идти шаг за шагом дальше.

— Как восприняли отъезд легионеров?

— Никак. Уехали и уехали.

«Трактор» одержал четыре победы подряд над «Нефтехимиком» и всухую выиграл серию (4-0). Таким образом, команда вышла в полуфинал Восточной конференции.