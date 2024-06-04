«Куньлунь» продлил контракт с канадским защитником Меркли

«Куньлунь» объявил о продлении контракта с 23-летним канадским защитником Райаном Меркли.

Новое соглашение хоккеиста с пекинским клубом рассчитано до окончания сезона-2024/25.

В прошлом сезоне Меркли принял участие в 64 матчах «Куньлуня», в которых забросил три шайбы и отдал 26 голевых передач. Канадец провел свой самый результативный сезон в карьере.

«Куньлунь» расположился на девятом месте в таблице регулярного чемпионата Западной конференции, набрав 56 очков после 68 матчей.