Агент Радулова сообщил, что у хоккеиста есть предложения из двух клубов

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Александра Радулова, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем хоккеиста.

«Переговоры с клубами сейчас есть. Это не московские команды. Он однозначно не принял решение о завершении карьеры. Есть два предложения, которые мы обсуждаем с клубами», — сказал Черных «СЭ».

В минувшем сезоне 37-летний Радулов сыграл 58 матчей за «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на его счету 1 гол и 3 результативные передачи в 4 играх.