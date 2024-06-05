Клопп заработал для «Ливерпуля» два миллиарда фунтов только призовыми. Посчитали деньги эпохи великого немца

Про потенциальное банкротство 14-летней давности уже никто не вспоминает.

Эпоха Юргена Клоппа в «Ливерпуле» завершилась 19 мая. Немец идеально справился с задачей «превращения сомневающихся в верующих». При нем клуб окончательно вышел из кризиса, выиграв долгожданное чемпионство и Лигу чемпионов. «СЭ» рассказывает, сколько денег Клопп принес своей команде.

Всего 14 лет назад «Ливерпуль» был близок к банкротству

«Ливерпуль» до Юргена Клоппа постоянно штормило. В начале прошлого десятилетия клуб находился на грани банкротства и введения внешнего управления, а в октябре 2010-го вообще упал в зону вылета АПЛ. И тогда пришли деньги от американской инвестиционной компании Fenway Sports Group. Сейчас, помимо мерсисайдцев, в ее портфель акций входят бейсбольный «Бостон Ред Сокс» и хоккейный «Питтсбург Пингвинз».

У клуба были большие долги: новый владелец Джон Генри выделил 300 миллионов фунтов для их погашения. После чего и начался рост, правда, не быстрый. Американские владельцы подошли к делу со своей парадигмой, отдаленно напоминающий фильм «Человек, который изменил всё». То есть попытались построить команду, опираясь на аналитические данные. На это владельцы выделили более 100 миллионов фунтов.

Хоть затея и не удалась, полностью от нее в клубе не отказались. Например, бывший директор по футбольным исследованиям «Ливерпуля» Иан Грэм настаивал на приглашении Клоппа, именно исходя из аналитических данных. Перед переездом в Англию у тренера был неудачный сезон с «Боруссией», но Грэм был уверен, что все это — нелепая случайность.

В итоге в октябре 2015-го «Ливерпуль» уволил Брендана Роджерса, с которым ранее почти выиграл чемпионство. Та гонка и падение Стивена Джеррарда в игре с «Челси» на века останутся в футбольном фольклоре.

Но главное, что теперь, даже после ухода Клоппа, экономический кошмар клубу не грозит. Если в 2009-2013 годах, когда происходила смена владельца, общие убытки клуба составили 176 миллионов фунтов, то в первые пять лет эпохи Клоппа «Ливерпуль» суммарно вышел в плюс на 204. В сезоне-2022/23 команда вновь ушла в убыток (9 миллионов до выплаты налогов), но причина куда банальнее — инфраструктурные траты и последствия пандемии.

И именно Клопп с его результатами принес заметную часть доходов.

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Как мы считали заработки клуба при Клоппе?

«Ливерпуль», как и почти все европейские команды, каждый год публикует финансовую отчетность, в которой раскрываются основные источники дохода. На их основе аналитические агентства проводят свои исследования. Например, так делает Deloitte, ежегодно публикуя свой рейтинг Money Football League.

Оценивать, сколько именно денег принес тренерский штаб своей команде, можно по одному показателю — призовые. Ведь они целиком зависят от результатов. «Ливерпуль» получает деньги за выступления в АПЛ, национальных кубках и еврокубках.

Основываясь на цифрах финансовых отчетов и исследований Deloitte (начиная с FML-2017), «СЭ» подсчитал, что общая коммерческая выручка «Ливерпуля» с 2015-го по 2023-й (восемь из девяти лет эпохи Клоппа) составила 3,921 миллиарда фунтов стерлингов. В нее входят доходы от призовых, выручка с продаж билетов, абонементов, мерча, еды на стадионе и прочих активностей, а также коммерческая деятельность.

Призовые за восемь лет составили 1,795 миллиарда, из них больше всего клуб заработал в сезоне-2020/21 — 268,9 миллиона. Тогда команда стала третьей в АПЛ и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, но смогла добрать денег в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. В сезоне-2018/19, когда клуб выиграл ЛЧ, выплаты от организаторов разных соревнований равнялись 263,8 миллиона.

Эта разница объясняется просто: в 2021-м запустился новый трехлетний цикл в УЕФА, во время которого увеличились призовые участникам. А «Ливерпуль», успешно выступая в Европе, повышал и свой клубный рейтинг, что также сказалось и на дополнительных выплатах в еврокубках.

Экономика последнего года Клоппа в команде будет известна лишь в конце 2024-го, когда клуб подытожит свою деятельность за год. Но уже сейчас можно спрогнозировать, что за третье место в АПЛ, четвертьфинал Лиги Европы и победу в Кубке лиги премиальные составят примерно 180-185 миллионов фунтов. Это почти на 60 меньше, чем в прошлом сезоне. Вот цена пролета мимо Лиги чемпионов.

Разбивка по призовым «Ливерпуля» в эпоху Клоппа — в таблице ниже. Команда отобралась в Лигу чемпионов-2024/25. Структура распределения призовых еще точно неизвестна, но частично некоторые доходы уже можно спрогнозировать. И они тоже являются заслугой Клоппа. Всего Клопп принес «Ливерпулю» более двух миллиардов фунтов — и это только благодаря турнирным результатам!

А что с общими доходами «Ливерпуля»?

Прочие доходы, кроме призовых, зависят от тренерской деятельности лишь косвенно. Например, за трансферы отвечают не только коучи, но и соответствующий департамент. В «Ливерпуле» есть такая же система. Всем известна история, как Клопп хотел привести в команду Юлиана Брандта, но аналитический отдел и спортивный директор Майкл Эдвардс настояли на трансфере Мохаммеда Салаха. А ведь история могла пойти совершенно иным путем, если бы у Юргена было больше власти в команде.

Аналогична ситуация с коммерческими соглашениями. Формально тренеры никак не влияют на сделки со спонсорами. Вот только чем лучше выступает команда и чем чаще она попадает в Лигу чемпионов, тем больше денег готовы выложить рекламодатели. А в контрактах обычно прописывается бонусная часть за достижения. Так, победа «Ливерпуля» в ЛЧ-2018/19 и два выхода в финал позволили выбить больше денег от New Balance, Nike, Standard Chartered (титульный спонсор клуба) и других партнеров.

Результаты команды также сильно влияют на выручку с билетов и других продаж на стадионе (матчдэй). Англию это касается в меньшей степени, так как здесь почти все матчи проходят при аншлагах. Зато выход в Лигу чемпионов давал минимум три игры на групповом этапе. Согласно отчету УЕФА, «Ливерпуль» в среднем на одном домашнем матче в сезоне-2022/23 зарабатывал по 3,7 миллиона евро — седьмой показатель в Европе.

Все взаимосвязано. Клопп в «Ливерпуле» принес деньги не только своими результатами. Не факт, что без успехов команды FSG решила бы вложить свыше 60 миллионов фунтов на реконструкцию «Энфилда», увеличив вместимость стадиона почти на семь тысяч зрителей. А, по данным Deloitte, победа в ЛЧ-2018/19 активировала свыше 30 миллионов бонусов от контрактов с рекламодателями.

Экономическим наследием девятилетней эры клуб будет пользоваться и в будущем.

Виден рост по всем показателям за восемь лет. По итогам нынешнего сезона доходы должны чуть упасть из-за пропущенной ЛЧ, но для клуба теперь это не смертельно.

Трансферы в системе «Ливерпуля» были прерогативой не столько Клоппа, сколько спортивных директоров. Например, за них до своего ухода отвечал Майкл Эдвардс. Он, кстати, вернулся в клуб, получив еще больше власти. Согласно данным портала Transfermarkt, после прихода немца (с зимнего окна-2016) клуб потратил на футболистов 941,5 миллиона фунтов, при этом продал всего на 548,4, то есть трансферный убыток — 393,1.

Сейчас для топ-команд такие расходы за девятилетний срок кажутся совсем небольшими — сравните с показателями «Челси» и «МЮ». И у «Ливерпуля» за последние годы лишь одна серьезная переплата — это Дарвин Нуньес, который пока не до конца оправдывает выложенные за него 85 миллионов евро. Однако клуб после финансового оздоровления может позволить себе подождать, пока уругваец будет не просто полезен на поле, но и перестанет запарывать многочисленные голевые моменты.

Каким будет «Ливерпуль» при Арне Слоте — неизвестно. Однако если мерсисайдцы с голландцем будут регулярно попадать в топ-4 в АПЛ и проходить в Лигу чемпионов, уровень доходов останется на таком же уровне. Хотя бы за счет реформы ЛЧ, за которой последует рост призовых. Но это уже совершенно другая эпоха для всего европейского футбола. Предыдущая завершилась на «Энфилде» 19 мая.