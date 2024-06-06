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Сегодня, 08:15

Ротенберг поддержал количество бразильцев в «Зените»: «Это конкуренция, двигатель прогресса»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» высказался о количестве легионеров в «Зените».

«Это развитие, конкуренция двигатель прогресса. Если они выиграют на сегодняшний день конкуренцию у наших ребят, это решение тренера, кого выпускать. Здесь играют лучшие, конкуренция двигатель прогресса, если они на сегодняшний день лучшие, значит они играют. Нет молодых питерских ребят? Надо же их подготовить. Надеемся, что они будут играть на том же уровне по мастерству, по игровому мышлению. Вы же понимаете, тренер всегда выведет лучшего игрока, если они будут так играть, они будут в составе», — сказал Ротенберг «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024.

«Зенит» в заключительном туре РПЛ обыграл «Ростов» (2:1) и сумел в шестой раз подряд стать чемпионом России. Также команда Сергея Семака выиграла FONBET Кубок России, победив «Балтику» (2:1) в суперфинале турнира.

ФК Зенит
Роман Ротенберг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
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Константин Тюкавин

Динамо

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П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
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Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

 8
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да Силва Виллиан Роша

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Пари Нижний Новгород

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