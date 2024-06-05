Епанчинцев: «Никаких обид на «Амур» быть не может. Мне предлагали остаться»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев в интервью «СЭ» рассказал, почему весной 2023 года отказался от предложения остаться в хабаровском «Амуре».

— Не было ли обиды, что вам не дали еще один шанс в «Амуре» после сезона, когда команда показывала симпатичный хоккей при ином уровне бюджета?

— Нет, никаких обид быть не должно. Каждый выбирает свой путь. На тот момент у меня была договоренность с Сергеем Гусевым, что я возвращаюсь в «Югру». Шанс остаться в «Амуре» был. Но я выбрал другую дорогу, — сказал Епанчинцев «СЭ».

«Сибирь» объявила о назначении 48-летнего специалиста 1 мая.

Полностью интервью Вадима Епанчинцева читайте на сайте «СЭ».