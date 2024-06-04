Форвард «Барыса» Кодола предложил ввести в КХЛ плей-ин

Форвард «Барыса» Владислав Кодола считает, что введение плей-ин положительно скажется на Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«В белорусском хоккее есть раунд плей-ин. С этим нововведением будет больше игр, больше зрелищности, и шанс для команд, которые не попали в плей-офф, попасть в этот розыгрыш. Конечно, все от руководство КХЛ зависит, как они придумают, но надо пробовать. Если смотреть со стороны игрока, и если моя команда напрямую не попадает в плей-офф, то дополнительная возможность поучаствовать, конечно, плюс», — сказал Кодола Legalbet.

29 мая 2024-го Кодола перешел в «Барыс» из минского «Динамо». В сезоне КХЛ спортсмен провел 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 14 (3+11) очков.