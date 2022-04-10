Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА над ЦСКА в пятом матче серии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги пятого матча серии плей-офф Западной конференции против ЦСКА (3:2, 3-2).

— Играли с серьезным соперником. Очень важный матч для нас. Ребята молодцы: высокая самоотдача, играли друг за друга, ловили шайбы на себя. Все играли на команду. Работа продолжается, знаем, что можем играть лучше. Готовимся к следующей игре, — цитирует тренер сайт СКА.

— В последних матчах увеличилось игровое время Фантенберга, у него сегодня победный гол. Сознательно Оскара выводите на новые роли?

— Мы всегда ищем ключ к победе. Оскар — лидер команды. Мы ищем, чем можем удивить очень серьезного соперника. Постоянно работаем над тем, чтобы улучшить детали, оттачиваем наше мастерство. Да, мы рассчитываем на Оскара, как и на всех остальных ребят.

— Насколько вас сегодня удивил соперник своими перестановками в звеньях? И второй вопрос. Все три шайбы СКА забросил в концовках периодов. Говорит ли это о том, что вы находили слабые места у соперника прямо по ходу матча?

— Мы всегда отталкиваемся от своей игры. Понимаем, что нам нужно улучшить детали, больше лезть на ворота, больше бросать, брать на себя ответственность. Это бой, схватка, постоянно происходит что-то новое. Заранее сценария нет, его диктует сама игра. Мы вносим коррективы прямо по ходу матча, но не подстраиваемся под соперника. Нас соперник не удивил. Конечно, мы изучили состав, видели изменения в звеньях. Наверное, перемены будут и в дальнейшем, мы ни на секунду не расслабляемся.

— Думаете ли о том, что в следующей игре можете оформить первый с 2017 года выход в финал?

— Мы готовимся к игре, нам важно ее выиграть, больше ни о чем не думаем. Есть одна игра, все мысли о ней.