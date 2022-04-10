Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА над ЦСКА в пятом матче серии
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги пятого матча серии плей-офф Западной конференции против ЦСКА (3:2, 3-2).
— Играли с серьезным соперником. Очень важный матч для нас. Ребята молодцы: высокая самоотдача, играли друг за друга, ловили шайбы на себя. Все играли на команду. Работа продолжается, знаем, что можем играть лучше. Готовимся к следующей игре, — цитирует тренер сайт СКА.
— В последних матчах увеличилось игровое время Фантенберга, у него сегодня победный гол. Сознательно Оскара выводите на новые роли?
— Мы всегда ищем ключ к победе. Оскар — лидер команды. Мы ищем, чем можем удивить очень серьезного соперника. Постоянно работаем над тем, чтобы улучшить детали, оттачиваем наше мастерство. Да, мы рассчитываем на Оскара, как и на всех остальных ребят.
— Насколько вас сегодня удивил соперник своими перестановками в звеньях? И второй вопрос. Все три шайбы СКА забросил в концовках периодов. Говорит ли это о том, что вы находили слабые места у соперника прямо по ходу матча?
— Мы всегда отталкиваемся от своей игры. Понимаем, что нам нужно улучшить детали, больше лезть на ворота, больше бросать, брать на себя ответственность. Это бой, схватка, постоянно происходит что-то новое. Заранее сценария нет, его диктует сама игра. Мы вносим коррективы прямо по ходу матча, но не подстраиваемся под соперника. Нас соперник не удивил. Конечно, мы изучили состав, видели изменения в звеньях. Наверное, перемены будут и в дальнейшем, мы ни на секунду не расслабляемся.
— Думаете ли о том, что в следующей игре можете оформить первый с 2017 года выход в финал?
— Мы готовимся к игре, нам важно ее выиграть, больше ни о чем не думаем. Есть одна игра, все мысли о ней.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|3 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 2
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|10.04
|17:00
|
СКА – ЦСКА
|3 : 2