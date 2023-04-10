Щитов заявил, что тренерский опыт Билялетдинова очень сильно повлиял на результат серии с «Авангардом»
Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов оценил игру «Ак Барса» в финальной серии Восточной конференции с «Авангардом».
«Все игры в серии «Ак Барс» — «Авангард» были равными, в одну шайбу. Встречались равные соперники. Если «Ак Барс» выиграл со счетом 4-1, значит, это было по делу. Тренерский опыт Билялетдинова очень сильно повлиял на результат. Казанские нападающие — очень опытные и креативные мастера. Они превзошли за счет этих качеств омский коллектив», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».
Казанцы выиграли со счетом 4-1 и прошли в финал Кубка Гагарина.
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Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс -
Ак Барс -
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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|10.04
|19:30
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СКА – ЦСКА
|3 : 7
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