Щитов заявил, что тренерский опыт Билялетдинова очень сильно повлиял на результат серии с «Авангардом»

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов оценил игру «Ак Барса» в финальной серии Восточной конференции с «Авангардом».

«Все игры в серии «Ак Барс» — «Авангард» были равными, в одну шайбу. Встречались равные соперники. Если «Ак Барс» выиграл со счетом 4-1, значит, это было по делу. Тренерский опыт Билялетдинова очень сильно повлиял на результат. Казанские нападающие — очень опытные и креативные мастера. Они превзошли за счет этих качеств омский коллектив», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Казанцы выиграли со счетом 4-1 и прошли в финал Кубка Гагарина.