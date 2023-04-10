ЦСКА одержал волевую победу над СКА и вышел вперед в серии
ЦСКА в гостях обыграл СКА в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина — 7:3. Встреча проходила в Санкт-Петербурге.
Хозяева забросили две шайбы в начале встречи. Отличились Александр Никишин и Эмиль Галимов. Гости ответили пятью голами. Забивали: Андрей Светлаков, Михаил Григоренко (дубль), Константин Окулов и Максим Мамин.
В третьем периоде СКА снял вратаря за шесть минут до конца матча и Александр Волков забил третью шайбу. Однако, спустя 14 секунд форвард ЦСКА Михаил Григоренко забил шестой гол гостей, оформив хет-трик. За минуту до конца Окулов забросил свою вторую шайбу в матче и установил окончательный счет.
ЦСКА повел в серии со счетом 3-2. Шестая игра состоится в Москве 12 апреля. Начало — в 19.00 мск.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. Финал. Пятый матч
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 3:7 (2:2, 0:1, 1:4)
Голы: Никишин — 4 (Фальковский, Волков), 6:51 — 1:0. Галимов — 3 (Прохоркин, Камалов), 7:28 — 2:0. Светлаков — 3 (Слепышев, Карнаухов), 12:42 — 2:1. Григоренко — 7 (Мамин, Соркин), 13:35 — 2:2. Григоренко — 8 (Слепышев, Макаров), 32:45 — 2:3. Окулов — 4 (Плотников, Провольнев), 46:08 — 2:4. Мамин — 7 (Григоренко, Нестеров), 51:38 — 2:5. Волков — 3 (Бардаков, Прохоркин), 54:14 — 3:5. Григоренко — 9 (п.в., Мамин, Классон), 54:28 — 3:6. Окулов — 5 (п.в.), 58:27 — 3:7.
Вратари: Николаев (Подъяпольский, 51:38, 52:35 — 54:28, 55:10 — 58:27) — Рейдеборн.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 43 (17+13+13) — 28 (10+11+7).
Судьи: Бирин, Оленин.
10 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12416 зрителей.
Счет в серии: 2-3
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс -
Ак Барс -
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|10.04
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|3 : 7