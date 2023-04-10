ЦСКА одержал волевую победу над СКА и вышел вперед в серии

ЦСКА в гостях обыграл СКА в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина — 7:3. Встреча проходила в Санкт-Петербурге.

Хозяева забросили две шайбы в начале встречи. Отличились Александр Никишин и Эмиль Галимов. Гости ответили пятью голами. Забивали: Андрей Светлаков, Михаил Григоренко (дубль), Константин Окулов и Максим Мамин.

В третьем периоде СКА снял вратаря за шесть минут до конца матча и Александр Волков забил третью шайбу. Однако, спустя 14 секунд форвард ЦСКА Михаил Григоренко забил шестой гол гостей, оформив хет-трик. За минуту до конца Окулов забросил свою вторую шайбу в матче и установил окончательный счет.

ЦСКА повел в серии со счетом 3-2. Шестая игра состоится в Москве 12 апреля. Начало — в 19.00 мск.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. Финал. Пятый матч

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 3:7 (2:2, 0:1, 1:4)

Голы: Никишин — 4 (Фальковский, Волков), 6:51 — 1:0. Галимов — 3 (Прохоркин, Камалов), 7:28 — 2:0. Светлаков — 3 (Слепышев, Карнаухов), 12:42 — 2:1. Григоренко — 7 (Мамин, Соркин), 13:35 — 2:2. Григоренко — 8 (Слепышев, Макаров), 32:45 — 2:3. Окулов — 4 (Плотников, Провольнев), 46:08 — 2:4. Мамин — 7 (Григоренко, Нестеров), 51:38 — 2:5. Волков — 3 (Бардаков, Прохоркин), 54:14 — 3:5. Григоренко — 9 (п.в., Мамин, Классон), 54:28 — 3:6. Окулов — 5 (п.в.), 58:27 — 3:7.

Вратари: Николаев (Подъяпольский, 51:38, 52:35 — 54:28, 55:10 — 58:27) — Рейдеборн.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 43 (17+13+13) — 28 (10+11+7).

Судьи: Бирин, Оленин.

10 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12416 зрителей.

Счет в серии: 2-3