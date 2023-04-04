Щитов заявил, что СКА будет искать счастья в атаке

Известный в прошлом защитник клубов КХЛ Никита Щитов поделился ожиданиями от второго матча финала Запада СКА — ЦСКА.

«На Западе встречаются отличные команды. СКА, конечно же, будет искать счастья в атаке. Проигрывать дома в серии со счетом 0-2 — их это точно не устраивает. Команда по своему мастерству способна побеждать. Питерцы будут предельно мотивированы, все все прекрасно понимают. ЦСКА — тоже мощная команда с большим опытом, которая сыграет на контратаках для того, чтобы уехать из Питера со счетом 2-0. Думаю, нас ждет очень интересная игра», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».