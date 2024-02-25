Щитов считает, что у «Металлурга» больше шансов выиграть Восточную конференцию

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Известный в прошлом защитник Никита Щитов рассказал, чего ждет от матча КХЛ «Металлург» — «Авангард».

«Я думаю, что конференцию выиграть престижно. Поэтому «Металлург» и «Авангард» будут сражаться за победу. Интересное ожидается противостояние. Не скажу, что «Металлург» является однозначным фаворитом, но у него побольше шансов», — цитирует Щитова «РБ Спорт».