«Локомотив» проиграл «Автомобилисту» и занял третье место в Западной конференции КХЛ

«Локомотив» на выезде уступил «Автомобилисту» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 0:2.

Игра стала для команд последней в регулярном чемпионате.

Победу екатеринбуржцам принесли голы Сергея Широкова и Владимира Кузнецова.

«Локомотив» (93 очка) занял третье место в Западной конференции КХЛ. В плей-офф рославцы сыграют с командой, которая станет шестой на «Западе». Сейчас шестую строчку занимает ЦСКА.

«Автомобилист» (82) финишировал пятым в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф соперником екатеринбуржцев станет «Ак Барс», занявший четвертое место на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Широков — 11 (Блэкер, Трямкин), 35:38 — 1:0. Кузнецов — 5 (Эберт, Кизимов), 48:51 — 2:0.

Вратари: Аликин — Исаев (56:48 — 58:11, 58:49).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 21 (6+9+6) — 29 (8+11+10).

Судьи: Наумов, Фатеев.

25 февраля. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.