«Локомотив» проиграл «Автомобилисту» и занял третье место в Западной конференции КХЛ
«Локомотив» на выезде уступил «Автомобилисту» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 0:2.
Игра стала для команд последней в регулярном чемпионате.
Победу екатеринбуржцам принесли голы Сергея Широкова и Владимира Кузнецова.
«Локомотив» (93 очка) занял третье место в Западной конференции КХЛ. В плей-офф рославцы сыграют с командой, которая станет шестой на «Западе». Сейчас шестую строчку занимает ЦСКА.
«Автомобилист» (82) финишировал пятым в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф соперником екатеринбуржцев станет «Ак Барс», занявший четвертое место на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Широков — 11 (Блэкер, Трямкин), 35:38 — 1:0. Кузнецов — 5 (Эберт, Кизимов), 48:51 — 2:0.
Вратари: Аликин — Исаев (56:48 — 58:11, 58:49).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 21 (6+9+6) — 29 (8+11+10).
Судьи: Наумов, Фатеев.
25 февраля. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей.
|Восточная конференция
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|43
|24
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|Сал. Юлаев
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|26
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|4
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|31
|36
|76
|8
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|46
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|П
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|45
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|96
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|44
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|4
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|40
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|88
|5
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|80
|6
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|67
|34
|33
|75
|7
|Торпедо
|67
|34
|33
|74
|8
|Динамо Мн
|67
|31
|36
|67
|9
|Сочи
|67
|23
|44
|53
|10
|Куньлунь РС
|66
|23
|43
|52
|11
|Витязь
|67
|20
|47
|47
|25.02
|14:30
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Автомобилист – Локомотив
|2 : 0
|25.02
|17:00
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Сочи – Нефтехимик
|- : -
|25.02
|17:00
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Куньлунь РС – СКА
|- : -