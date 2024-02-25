«Куньлунь» сыграет со СКА в регулярном чемпионате КХЛ в воскресенье, 25 февраля. Матч пройдет на ледовой арене «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Куньлунь Ред Стар» — СКА можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал KHL Prime, а также за игрой можно следить на официальном сайте КХЛ. Матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области трансляция будет доступна на телеканале «78».

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