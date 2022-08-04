Щитов — о силовом приеме Емелина: «Мичкова же не будут растить в инкубаторе»
Бывший защитник «Салавата Юлаева», «Нефтехимика» и «Сочи» Никита Щитов прокомментировал силовой прием защитника минского «Динамо» Алексея Емелина на нападающем СКА Матвее Мичкове.
«Все по правилам было сделано, никаких вопросов к Емелину нет. С предсезонки надо привыкать к такой манере игре, потому что в КХЛ буду квалифицированные защитники, которые могут встретить жестко. Слава богу, Мичков легко отделался, без серьезных последствий.
Мичкову надо учиться противостоять такой силовой борьбе? А как иначе? Его же не будут растить в инкубаторе и ему не будут специально уступать в силовой борьбе», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».
После матча Мичков покинул арену хромая. Хоккеиста отправили на МРТ, чтобы выявить серьезность повреждения.
Позже главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что Мичков может выбыть на два месяца.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Металлург
|- : -