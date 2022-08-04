Бывший защитник «Салавата Юлаева», «Нефтехимика» и «Сочи» Никита Щитов прокомментировал силовой прием защитника минского «Динамо» Алексея Емелина на нападающем СКА Матвее Мичкове.

«Все по правилам было сделано, никаких вопросов к Емелину нет. С предсезонки надо привыкать к такой манере игре, потому что в КХЛ буду квалифицированные защитники, которые могут встретить жестко. Слава богу, Мичков легко отделался, без серьезных последствий.

Мичкову надо учиться противостоять такой силовой борьбе? А как иначе? Его же не будут растить в инкубаторе и ему не будут специально уступать в силовой борьбе», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

После матча Мичков покинул арену хромая. Хоккеиста отправили на МРТ, чтобы выявить серьезность повреждения.

Позже главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что Мичков может выбыть на два месяца.