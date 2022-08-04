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Сегодня, 20:28

Щитов — о силовом приеме Емелина: «Мичкова же не будут растить в инкубаторе»

Щитов прокомментировал силовой прием Емелина на Мичкове
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Салавата Юлаева», «Нефтехимика» и «Сочи» Никита Щитов прокомментировал силовой прием защитника минского «Динамо» Алексея Емелина на нападающем СКА Матвее Мичкове.

«Все по правилам было сделано, никаких вопросов к Емелину нет. С предсезонки надо привыкать к такой манере игре, потому что в КХЛ буду квалифицированные защитники, которые могут встретить жестко. Слава богу, Мичков легко отделался, без серьезных последствий.

Мичкову надо учиться противостоять такой силовой борьбе? А как иначе? Его же не будут растить в инкубаторе и ему не будут специально уступать в силовой борьбе», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

После матча Мичков покинул арену хромая. Хоккеиста отправили на МРТ, чтобы выявить серьезность повреждения.

Позже главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что Мичков может выбыть на два месяца.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-silovoj-priem-emelina-po-pravilam-michkova-ne-budut-rastit-v-inkubatore/
Никита Щитов
ХК СКА
Матвей Мичков
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3 - 4
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Металлург - Авангард
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2 - 5
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1 - 5
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5 - 1
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4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
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4 - 2
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1 - 2
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3 - 6
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Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
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Динамо М - Северсталь
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4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
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2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
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4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
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2. ЦСКА - Локомотив
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Металлург - Барыс
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