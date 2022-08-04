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Сегодня, 18:51

Роман Ротенберг: «Возможно, Мичков выбыл на два месяца»

Ротенберг ответил на вопрос о состоянии Мичкова
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопросы журналистов после победы над «Адмиралом» (6:2) в предсезонном турнире в Сочи.

— Тяжелый матч, соперник создал много сложностей, — отметил Ротенберг. — Понимали, что физически будет тяжелее, чем вчера. Но ребята молодцы: добавили во время игры и забили хорошие голы.

— Как состояние Матвея Мичкова?

— Хоккей — жесткая мужская игра. Все ребята сейчас готовятся к сборам. Мы всем раздали программы. Есть пример Танкова, который весной был в не таком состоянии, как сейчас. После плей-офф Кубка Харламова, когда он получил травму, с ним провели серьезный разговор, и он приехал на сборы в хорошей форме. Матвей тоже серьезно готовился сам. Как видим сегодня, физическая подготовка — самая важная составляющая нашей системы.

Не могу прокомментировать, насколько эпизод был по правилам. Емелин всегда играл жестко. В прошлогоднем турнире у нас Эмиль Галимов получил травму после столкновения с ним. Это жесткая мужская игра. Надо быть готовым к таким силовым приемам. Наша система — наносить первые удары и проводить упреждающие силовые приемы, смещая риск травм. Когда игрок раскрывается, как Матвей Мичков, есть большой риск травмы в момент удара. Детали травмы я не знаю. Но возможно, он выбыл на два месяца. Желаем ему здоровья. Надеюсь, он как можно быстрее вернется в состав и станет еще сильнее.

Во время игры Алексей Емелин провел силовой прием против 17-летнего Матвея Мичкова, который после этого не смог продолжить игру.

После матча Мичков покинул арену хромая. Хоккеиста отправили на МРТ, чтобы выявить серьезность повреждения.

Алексей Емелин
ХК СКА
Матвей Мичков
Роман Ротенберг
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СКА обыграл «Адмирал» в предсезонном турнире в Сочи

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СКА - ЦСКА
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3 - 4
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1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
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4. ЦСКА - СКА
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Металлург - Авангард
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1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
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0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
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2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
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8 - 3
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3 - 1
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2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
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4 - 1
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2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
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3 - 6
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3 - 2
4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
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