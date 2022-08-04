Роман Ротенберг: «Возможно, Мичков выбыл на два месяца»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопросы журналистов после победы над «Адмиралом» (6:2) в предсезонном турнире в Сочи.
— Тяжелый матч, соперник создал много сложностей, — отметил Ротенберг. — Понимали, что физически будет тяжелее, чем вчера. Но ребята молодцы: добавили во время игры и забили хорошие голы.
— Как состояние Матвея Мичкова?
— Хоккей — жесткая мужская игра. Все ребята сейчас готовятся к сборам. Мы всем раздали программы. Есть пример Танкова, который весной был в не таком состоянии, как сейчас. После плей-офф Кубка Харламова, когда он получил травму, с ним провели серьезный разговор, и он приехал на сборы в хорошей форме. Матвей тоже серьезно готовился сам. Как видим сегодня, физическая подготовка — самая важная составляющая нашей системы.
Не могу прокомментировать, насколько эпизод был по правилам. Емелин всегда играл жестко. В прошлогоднем турнире у нас Эмиль Галимов получил травму после столкновения с ним. Это жесткая мужская игра. Надо быть готовым к таким силовым приемам. Наша система — наносить первые удары и проводить упреждающие силовые приемы, смещая риск травм. Когда игрок раскрывается, как Матвей Мичков, есть большой риск травмы в момент удара. Детали травмы я не знаю. Но возможно, он выбыл на два месяца. Желаем ему здоровья. Надеюсь, он как можно быстрее вернется в состав и станет еще сильнее.
Во время игры Алексей Емелин провел силовой прием против 17-летнего Матвея Мичкова, который после этого не смог продолжить игру.
После матча Мичков покинул арену хромая. Хоккеиста отправили на МРТ, чтобы выявить серьезность повреждения.
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