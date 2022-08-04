Ожиганов считает, что Никишин будет играть в СКА на высоком уровне

Защитник СКА Игорь Ожиганов прокомментировал переход защитника Александра Никишина из «Спартака» в петербургский клуб. По его мнению, в дальнейшем 20-летний россиянин должен играть на высоком уровне.

«Хороший парень, видно, что он с хорошими задатками и будет играть на высоком уровне, — приводит слова Ожиганова ТАСС. —. Я сегодня (в матче предсезонного турнира с «Адмиралом» — прим. «СЭ») играл с ним третий период, мне понравилось».

Он отреагировал на двухминутное удаление защитника во встрече с «Адмиралом».

«Скажу честно, я даже не знал про это правило. Судья ответил, мол, теперь будешь знать. Но у нас еще не было собрания с судьями, да и остальные ребята тоже не знали, что оно есть. Мы на льду не так давно тренируемся, неделю как катаемся и выполняем задания. Вчера (в матче с минским «Динамо» — прим. «СЭ») мы первый период провели сумбурно, сегодня концовку второго периода мы тоже подзавалили, а в целом мы играем больше на победу, поэтому защитникам легче», — сказал Ожиганов.

31 июля СКА обменял Никишина из «Спартака» на пятерых игроков и права еще на четверых.