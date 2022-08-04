Кожевников раскритиковал хоккеистов «Сочи» и «Авангарда» за драку

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поведение хоккеистов на матче «Сочи» — «Авангард».

«Они всю игру дерутся. Бред какой-то. Надо спорт менять, федерации хоккея, скорее даже КХЛ пора какие-то выводы делать и принимать меры. Ребята лигу позорят, в другой вид спорта надо переходить. Канада уже отказалась от этого», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Полине Николаевой.

Хоккеисты «Сочи» и «Авангарда» подрались в начале матча в рамках предсезонного турнира.