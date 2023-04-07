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Сегодня, 12:57

Щитов назвал возможные причины поражения СКА от ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-капитан ХК «Сочи» Никита Щитов назвал возможные причины поражения СКА от ЦСКА (0:4) в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

«Бывает такое, что шайба не идет. Может, на игре СКА переезд на «Сапсане» сказался. ЦСКА по составу чуть сильнее Петербурга, несмотря на то, что там и Яшкин с Гусевым. Опыт Жафярова, Хайруллина или Хуснутдинова не сравнить с Плотниковым, Нестеровым или Григоренко. Но уверенная победа ЦСКА со счетом 4:0 ничего не значит, в этой серии все может перевернуться. Мы несколько лет назад были свидетелями такого камбэка. Стоит отметить и Сергея Федорова, он много выигрывал как хоккеист, брал Кубок Гагарина и знает секреты, как и что делать в различных ситуациях. Ничего страшного, что Гусева в третьем периоде не выпускали на лед, такое случается. Иногда надо со стороны посмотреть на игру, это частое явление. Вспомните «Тампу», где посадили всю ведущую пятерку вместе с Кучеровым. СКА надо реабилитироваться. Думаю, в следующем матче мы увидим другой хоккей», — приводит слова Щитова Legalbet.

ЦСКА повел в серии со счетом 2-1. Четвертая игра также пройдет в Москве и состоится 8 апреля, начало — 17.00 мск.

Источник: https://legalbet.ru/news/shitov-o-serii-ska-tcska-dumayu-v-sleduyushem-matche-mi/
Никита Щитов
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