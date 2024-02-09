Самойлов рассказал, какой вратарь КХЛ удивляет его своим стилем игры

Голкипер «Северстали» Александр Самойлов рассказал, за игрой каких вратарей в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ старается следить.

«Я смотрю обычные обзоры матчей. Есть друзья-вратари, пацаны, с которыми я знаком. Интересно за ними наблюдать и смотреть. Стараюсь следить за Никитой Серебряковым. Мы с ним относительно недавно познакомились. За Максимом Дорожко тоже наблюдаю. Бердин удивляет своим стилем игры, можно сказать, что он как шестой полевой игрок», — цитирует Самойлова Legalbet.

«Северсталь» с 70 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В текущем сезоне 27-летний Самойлов провел 15 матчей за череповецкую команду, четыре раза сохранив ворота «Северстали» в неприкосновенности.