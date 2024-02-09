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Сегодня, 11:03

Самойлов рассказал, какой вратарь КХЛ удивляет его своим стилем игры

Алина Савинова
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Голкипер «Северстали» Александр Самойлов рассказал, за игрой каких вратарей в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ старается следить.

«Я смотрю обычные обзоры матчей. Есть друзья-вратари, пацаны, с которыми я знаком. Интересно за ними наблюдать и смотреть. Стараюсь следить за Никитой Серебряковым. Мы с ним относительно недавно познакомились. За Максимом Дорожко тоже наблюдаю. Бердин удивляет своим стилем игры, можно сказать, что он как шестой полевой игрок», — цитирует Самойлова Legalbet.

«Северсталь» с 70 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В текущем сезоне 27-летний Самойлов провел 15 матчей за череповецкую команду, четыре раза сохранив ворота «Северстали» в неприкосновенности.

Источник: Legalbet
Александр Самойлов
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 61 40 21 86
2 Авангард 60 40 20 84
3 Сал. Юлаев 60 38 22 81
4 Ак Барс 60 36 24 74
5 Автомобилист 62 33 29 73
6 Трактор 61 33 28 72
7 Лада 62 29 33 72
8 Амур 61 25 36 62
9 Нефтехимик 60 25 35 61
10 Сибирь 61 24 37 58
11 Адмирал 61 19 42 49
12 Барыс 60 19 41 46
Западная конференция И В П О
1 СКА 61 41 20 85
2 Локомотив 61 40 21 84
3 Динамо М 60 38 22 82
4 Спартак 61 36 25 80
5 Торпедо 60 33 27 71
6 Северсталь 60 31 29 70
7 ЦСКА 61 30 31 66
8 Динамо Мн 61 28 33 61
9 Куньлунь РС 61 21 40 48
10 Сочи 60 20 40 47
11 Витязь 61 19 42 45
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