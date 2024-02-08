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8 февраля, 23:38

Квартальнов — о победе над ЦСКА: «Довели матч без нервотрепки»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:4).

«Хороший второй период. 3:0 — это солидный задел. Довели матч до победы без нервотрепки. Парни сражались, сыграли хорошо. Удаление Горбунова? Он не специально ударил и заработал удаление. Не контролировал свою клюшку. Пока ничего ему не говорил. Надо посмотреть видео. Конечно, надо контролировать такие моменты. Четырехминутное удаление... ЦСКА — чемпион, они умеют хорошо играть в большинстве.

Леша Колосов здорово сыграл. В прошлом матче было пару отскоков, хотя вратари и это должны контролировать, еще пару моментов не сложились. Тогда после четвертого гола заменили. Всегда стараемся дать сыграть и в следующем матче. Все-таки Алексей — хороший вратарь, несколько игр подряд он не должен проваливать. Хотя он и в предыдущей игре не провалился. Сегодня сыграл здорово. Пропущенная шайба — это классная атака ЦСКА. Дальше будем смотреть, где-то дадим ему отдохнуть. Но здоровье у него есть», — приводит слова Квартальнова официальный сайт клуба.

ЦСКА продлил серию поражений до четырех матчей и с 66 очками расположился на седьмом месте в Западной конференции, «Динамо» с 61 очком — на восьмой строчке.

Источник: https://hcdinamo.by/news/intervyu/dmitriy-kvartalnov-parni-srazhalis-sygrali-khorosho/
Дмитрий Квартальнов
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ХК Динамо (Минск)
ХК ЦСКА (Москва)
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