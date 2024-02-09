Стала известна зарплата защитника «Локомотива» Елесина по новому контракту

Защитник «Локомотива» Александр Елесин подписал новый контракт с клубом на три года.

Как стало известно «СЭ», зарплата Елесина в следующем сезоне составит 45 миллионов рублей в год, в сезонах-2025/26 и 2026/27 — по 60 миллионов.

28-летний хоккеист в текущем сезоне сыграл за «Локомотив» 59 матчей, в которых набрал 9 (1+8) очков.