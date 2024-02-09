Стала известна зарплата защитника «Локомотива» Елесина по новому контракту
Защитник «Локомотива» Александр Елесин подписал новый контракт с клубом на три года.
Как стало известно «СЭ», зарплата Елесина в следующем сезоне составит 45 миллионов рублей в год, в сезонах-2025/26 и 2026/27 — по 60 миллионов.
28-летний хоккеист в текущем сезоне сыграл за «Локомотив» 59 матчей, в которых набрал 9 (1+8) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|61
|40
|21
|86
|2
|Авангард
|60
|40
|20
|84
|3
|Сал. Юлаев
|60
|38
|22
|81
|4
|Ак Барс
|60
|36
|24
|74
|5
|Автомобилист
|62
|33
|29
|73
|6
|Трактор
|61
|33
|28
|72
|7
|Лада
|62
|29
|33
|72
|8
|Амур
|61
|25
|36
|62
|9
|Нефтехимик
|60
|25
|35
|61
|10
|Сибирь
|61
|24
|37
|58
|11
|Адмирал
|61
|19
|42
|49
|12
|Барыс
|60
|19
|41
|46
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|61
|41
|20
|85
|2
|Локомотив
|61
|40
|21
|84
|3
|Динамо М
|60
|38
|22
|82
|4
|Спартак
|61
|36
|25
|80
|5
|Торпедо
|60
|33
|27
|71
|6
|Северсталь
|60
|31
|29
|70
|7
|ЦСКА
|61
|30
|31
|66
|8
|Динамо Мн
|61
|28
|33
|61
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|60
|20
|40
|47
|11
|Витязь
|61
|19
|42
|45
Результаты / календарь
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
6.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
|9.02
|19:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|9.02
|19:00
|
Нефтехимик – Сибирь
|- : -
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