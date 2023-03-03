«Салават Юлаев» вызвал трех игроков из фарм-клуба и отправил туда Сучкова

Как стало известно «СЭ», «Салават Юлаев» вызвал из фарм-клуба, «Тороса», трех нападающих — Данила Аймурзина, Глеба Кузьмина и Даниила Скорикова. Они отправятся с командой на выезд во Владивосток, где состоятся третий и четвертый матчи серии первого раунда Кубка Гагарина против «Адмирала» (1-1).

Также уфимский клуб отправил в фарм-клуб нападающего Егора Сучкова.

Ранее «Салават Юлаев» на своем льду обыграл «Адмирал» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ (5:2). Счет в серии стал 1-1. Следующий матч между командами пройдет в воскресенье, 5 марта.