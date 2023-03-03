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Сегодня, 23:03

Нападающий «Салавата Юлаева» Тимкин подвел итоги второго матча против «Адмирала» в Кубке Гагарина

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин в интервью «СЭ» подвел итоги второго матча серии первого раунда Кубка Гагарина против «Адмирала» (5:2).

— Придерживались своей игры. Не оглядывались, что было в прошлой игре. В самом начале матча сделали хороший задел. Сыграли достойно, грамотно.

— Что будет самым важным во Владивостоке?

— Мы не первый раз летаем, знаем, что это такое. Надо соблюдать режим, нормально адаптироваться.

— Как оцените возвращение Хо-Сэнга?

— Он хорошо влился в команду, все нормально. Когда Джош приехал после травмы, он был с нами. Рабочая обстановка, все на позитиве.

Евгений Тимкин
ХК Салават Юлаев
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/4 финала конференции Счет в серии
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
0 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Авангард
0 - 0
4. Сибирь - Авангард
0 - 0
0 - 1
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 0
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - ЦСКА
0 - 0
4. Северсталь - ЦСКА
0 - 0
1 - 0
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
0 - 1
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
0 - 0
3. Динамо М - Торпедо
0 - 0
4. Динамо М - Торпедо
0 - 0
0 - 1
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 0
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
0 - 0
3. Металлург - Автомобилист
0 - 0
4. Металлург - Автомобилист
0 - 0
1 - 0
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
1 - 1
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
0 - 0
4. Нефтехимик - Ак Барс
0 - 0
5. Ак Барс - Нефтехимик
0 - 0
1 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 1
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
5. СКА - Динамо Мн
0 - 0
1 - 1
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
1 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 0
4. Витязь - Локомотив
0 - 0
5. Локомотив - Витязь
0 - 0
1 - 1
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 1
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 0
5. Сал. Юлаев - Адмирал
0 - 0
1 - 1
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3.03 17:00
Сал. Юлаев – Адмирал
 5 : 2
3.03 19:30
Локомотив – Витязь
 6 : 2
3.03 19:30
Ак Барс – Нефтехимик
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3.03 19:30
СКА – Динамо Мн
 5 : 2
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