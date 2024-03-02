«Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Трактором»

«Салават Юлаев» дома победил «Трактор» во втором матче первого раунда Кубка Гагарина — 4:1.

У уфимского клуба 3 (2+1) очка набрал Джошуа Лейво, также 3 (1+2) очка на счету Александра Хмелевского. У гостей один гол забил Виталий Кравцов.

В третьем периоде на льду произошла драка, по итогам которой штраф получили Алексей Василевский («Салават Юлаев»), Михаил Котляревский и Джек Родвальд («Трактор»).

«Салават Юлаев» сравнял счет в серии — 1-1. Игры перемещаются в Челябинск. Третий матч серии состоится 4 марта. Начало — в 17.00 мск.