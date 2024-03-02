В матче между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» произошло четыре драки подряд

Во втором матче первого раунда Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» (4:1) состоялось четыре драки.

В третьем периоде вначале подрались защитник челябинцев Альберт Яруллин и нападающий «Салавата» Даниил Алалыкин. Затем отношения выясняли Михаил Котляревский и Даниил Башкиров.

После чего форвард «Трактора» Джек Родевальд одним ударом повалил игрока уфимцев Григория Панина, а затем вступил в драку с Алексеем Василевским.

«Салават Юлаев» сравнял счет в серии — 1-1. Третий матч между командами состоится 4 марта в Челябинске.