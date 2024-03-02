«Спартак» сыграет с «Северсталью» в первом раунде плей-офф КХЛ 2 марта

«Спартак» на своем льду примет «Северсталь» в рамках второго матча первого раунда плей-офф КХЛ 2 марта, в субботу. Игра пройдет в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Спартак» — «Северсталь» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал KHL Prime и официальный сайт КХЛ. Встречи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслирует платная онлайн-платформа «Кинопоиск».

Расписание матчей серии Кубка Гагарина между «Спартаком» и «Северсталью» читайте в нашем материале.

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