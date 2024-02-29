Канарейкин: «Амур» действительно может оказаться тем самым выскочкой в плей-офф»

Бывший главный тренер «Авангарда» поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ «Металлург» — «Амур».

«Амур» действительно может оказаться тем самым выскочкой в плей-офф. Во-первых, они завоевали восьмое место в чемпионате в очень упорной борьбе. Во-вторых, «Металлург» в этом году претерпел перестройку. Мы видели это по тем игрокам, которые переезжали из Череповца в Магнитогорск», — приводит слова Канарейкина RT.

Первый матч серии «Металлург» — «Амур» пройдет 1 марта в Магнитогорск. Начало игры — в 17.00 (мск).

Магнитогорцы завершили ФОНБЕТ чемпионат КХЛ на первом месте в Восточной конференции, набрав 95 очков в 68 играх. «Тигры» финишировали восьмыми с 71 очками.