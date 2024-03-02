«Салават Юлаев» — «Трактор»: видеообзор второго матча серии Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» и «Трактор» встретились во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Игра прошла в Уфе 2 марта и завершилась победой хозеяв — 4:1.

Счет в серии до четырех побед: 1-1. Третий матч пройдет 4 марта в Челябинске.

Видео лучших моментов матча «Салават Юлаев» — «Трактор» опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

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