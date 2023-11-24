Руководители клубов КХЛ: лучшая арена — в Омске, худшая — в Нижнем Новгороде

По результатам анонимного опроса руководителей клубов КХЛ, который провел «СЭ», большинство (16 из 21) назвали лучшей ареной лиги «G-Drive Арену» в Омске.

При этом 13 руководителей проголосовали за «Нагорный» в Нижнем Новгороде как худшую арену лиги. Еще четыре голоса получила «Нефтехим Арена» в Нижнекамске.