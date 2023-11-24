Руководители клубов КХЛ: Радулов и Ларионов — главные лица лиги

Руководители клубов КХЛ в анонимном опросе, который провел «СЭ», выбрали главных лиц лиги. По шесть голосов получили нападающий «Ак Барса» Александр Радулов и главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

Три голоса получил главный тренер СКА Роман Ротенберг, два — нападающий «Спартака» Николай Голдобин.