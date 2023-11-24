Руководители клубов КХЛ: худшие отели лиги — в Череповце

По результатам анонимного опроса руководителей клубов КХЛ, который провел «СЭ», большинство (14 из 21) считают, что худшие отели в лиге предлагают в Череповце.

Еще шесть руководителей проголосовали за Нижнекамск.