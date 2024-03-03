Ротенберг — о «Торпедо»: «У них какая-то специальная малина, очень быстрая команда»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Торпедо» (3:2 ОТ) во втором матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

«Ожидали такую игру. У «Торпедо» какая-то специальная малина, очень быстрая команда. Ждали, что игра будет непростая. Так и получилось. Наши ребята выполнили все, что мы просили. По ходу игры поменяли тактику. Ребята все выполнили. Мы имеем дело с серьезным автобусом, не так все просто», — отметил Ротенберг.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третий матч между командами в Кубке Гагарина пройдет 5 марта в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.30 по московскому времени.