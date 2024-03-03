Ларионов — о серии против СКА: «Не сомневаюсь, что она будет долгой»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал реализацию моментов во втором матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина от СКА (2:3 ОТ, 1-1).

«Реализация моментов зависит от мастерства, хладнокровия и тех элементов, которые у них есть в кармане. Это, на самом деле, больной момент — мы должны были забить хотя бы один из двух моментов, которые мы получили. Не сомневаюсь, что серия будет долгой. Надеюсь, мы такие моменты еще получим, и ребята найдут возможность их реализовывать и забивать», — сказал Ларионов.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третий матч между командами в Кубке Гагарина пройдет 5 марта в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.30 по московскому времени.