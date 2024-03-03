Ларионов — о серии против СКА: «Не сомневаюсь, что она будет долгой»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал реализацию моментов во втором матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина от СКА (2:3 ОТ, 1-1).
«Реализация моментов зависит от мастерства, хладнокровия и тех элементов, которые у них есть в кармане. Это, на самом деле, больной момент — мы должны были забить хотя бы один из двух моментов, которые мы получили. Не сомневаюсь, что серия будет долгой. Надеюсь, мы такие моменты еще получим, и ребята найдут возможность их реализовывать и забивать», — сказал Ларионов.
Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третий матч между командами в Кубке Гагарина пройдет 5 марта в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.30 по московскому времени.
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|1 - 1
|
СКА - Торпедо
|1 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
1 - 0
|1 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
2 - 0
|2 - 0
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 2
|0 - 2
|
Спартак - Северсталь
|1 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|1 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|1 - 1
Результаты / календарь
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5.03
6.03
7.03
8.03
|3.03
|13:30
|
Авангард – Лада
|3 : 2 ОТ
|3.03
|14:30
|
Металлург Мг – Амур
|2 : 3
|3.03
|17:00
|
СКА – Торпедо
|3 : 2 ОТ
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