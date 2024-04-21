Ротенберг о возможном выходе КХЛ из-под эгиды ФХР: «Есть риски того, что лига станет нелегитимной в плане международного хоккея»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о возможном выходе КХЛ из состава организации.

«В моем понимании, это [возможный выход из-под эгиды] вообще ничего не поменяет. Последние шесть лет лига работает отдельно от федерации и принимает все решения отдельно от федерации. Только есть риски того, что наша лига станет нелегитимной в плане международного хоккея», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Текущее соглашение ФХР и КХЛ истекает в 2025 году. В данный момент лига, имеющая статус открытого чемпионата России, согласовывает с федерацией сроки проведения матчей с учетом участия хоккеистов в соревнованиях в составе национальной команды.