Фазель о финале Кубка Гагарина-2024: «Очень хороший уровень судейства»

Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель оценил уровень судейства в финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом».

В данный момент магнитогорский клуб ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0.

«Очень интересный финал, играют две отличные команды. Сложно сказать, кто победит. Судьи отлично проделали свою работу, очень хороший уровень судейства», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Третья игра серии между командами состоится 22 апреля в Ярославле. Начало — в 19.00 мск.