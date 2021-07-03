Рижское «Динамо» подписало пробные контракты с шестью игроками

Рижское «Динамо» подписало пробные контракты с 6 игроками, сообщает сайт клуба.

Это четыре представителя ХК «Рига» из МХЛ — вратарь Эрикс Витолс, защитник Артурс Брикманис, нападающие Янис Шваненбергс и Микус Минтаутишкис.

Двое других — 24-летние форварды Эдгар Кулда, отыгравший прошлый сезон в ВХЛ за новокузнецкий «Металлург» и Филип Бунцис, выступавший в Германии за «Крефельд».