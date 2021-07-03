«Барыс» продлил контракт с 20-летним форвардом

«Барыс» объявил о заключении контракта с нападающим Максимом Мусоровым. Двухстороннее соглашение рассчитано на два года — до 30 апреля 2023 года, сообщает сайт клуба.

20-летний хоккеист является воспитанником ДЮСШ «Барыс». Он выступает за команды из системы клуба с 2017 года.

В прошлом году Мусоров сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 19 матчей и записал в свой актив 4 (2+2) очка. Также он дебютировал в плей-офф КХЛ, проведя две встречи.