Михаил Григоренко вернулся в ЦСКА
10:11
Нападающий Михаил Григоренко вернулся в ЦСКА, сообщает официальный сайт армейцев.
27-летний россиянин заключил контракт с красно-синими до 2024 года.
??Михаил Григоренко возвращается в ЦСКА!??— ХК ЦСКА Москва (@hccska) July 3, 2021
Подписан контракт на три года!
https://t.co/RaGr7hcVWy pic.twitter.com/FP7LsyKMdJ
Григоренко выступал за ЦСКА с 2017 по 2020 год, в составе армейцев он становился обладателем Кубка Гагарина в 2019 году. В сезоне-2020/21 форвард выступал в НХЛ за «Коламбус», на его счету 12 (4+8) очков в 32 матчах за «Блю Джекетс».
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/general/tsska_podpisal_kontrakt_s_mikhailom_grigorenko/
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