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Михаил Григоренко вернулся в ЦСКА

10:11
Михаил Григоренко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Григоренко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий Михаил Григоренко вернулся в ЦСКА, сообщает официальный сайт армейцев.

27-летний россиянин заключил контракт с красно-синими до 2024 года.

Григоренко выступал за ЦСКА с 2017 по 2020 год, в составе армейцев он становился обладателем Кубка Гагарина в 2019 году. В сезоне-2020/21 форвард выступал в НХЛ за «Коламбус», на его счету 12 (4+8) очков в 32 матчах за «Блю Джекетс».

Дополнительная информация:

https://cska-hockey.ru/news/general/tsska_podpisal_kontrakt_s_mikhailom_grigorenko/

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Иван Торопцев все материалы автора

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