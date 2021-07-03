Нападающий Михаил Григоренко вернулся в ЦСКА, сообщает официальный сайт армейцев.

27-летний россиянин заключил контракт с красно-синими до 2024 года.

??Михаил Григоренко возвращается в ЦСКА!??



Подписан контракт на три года!

https://t.co/RaGr7hcVWy pic.twitter.com/FP7LsyKMdJ — ХК ЦСКА Москва (@hccska) July 3, 2021

Григоренко выступал за ЦСКА с 2017 по 2020 год, в составе армейцев он становился обладателем Кубка Гагарина в 2019 году. В сезоне-2020/21 форвард выступал в НХЛ за «Коламбус», на его счету 12 (4+8) очков в 32 матчах за «Блю Джекетс».