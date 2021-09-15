Режиссер фильма «Небесная команда»: «После премьеры родственники погибших игроков «Локомотива» выходили на сцену со слезами благодарности»

Режиссер фильма «Небесная команда» Владимир Алеников рассказал «СЭ» о том, что родственники погибших в катастрофе под Туношной игроков «Локомотива» дали высокую оценку его картине.

— Можете рассказать о том, чьи семьи принимали непосредственное участие в создании фильма?

- Я общался абсолютно со всеми невестами. Все они всячески нам помогали — предоставили нам фотографии и кучу других материалов. Многое из их рассказов вошло в сценарий. Мы до сих пор общаемся с родственниками. Мы собирали всех их в Ярославле и показывали наш фильм — это было необычайно важное и трогательное событие. После фильма они выходили один за одним на сцену и со слезами произносили слова благодарности. Например, мать Андрея Кирюхина. Я, кстати, только что вернулся из Минска, где тоже проходила премьера. Там живут родные Руслана Салея, и у них тоже были слезы благодарности.

— Не кажется, что у фильма слишком сумбурная концовка? Несколько кадров с ошарашенными лицами болельщиков, затем вечер-реквием в Минске и сразу же конец.

— Нет, мне так категорически не кажется. Нравится он кому-то или нет, это дело вкуса. Произведение искусства не обязано нравиться всем поголовно, это не денежная купюра. Я был уже на четырех премьерах и, как только на экранах появляются фотографии хоккеистов, весь зал встает и десять минут стоя аплодирует со слезами на глазах. Это, согласитесь, дорогого стоит! На сайт фильма приходят тысячи благодарных отзывов со всей страны, а лично мне прислали восторженные отклики люди, мнение которых для меня очень ценно.

Вот только что пришло еще несколько отзывов — самую высокую оценку картине дал крайне уважаемый мною писатель, музыкант, культуролог Михаил Казиник, а заслуженный учитель России, академик Евгений Ямбург написал, что потрясен фильмом, и пригласил меня встретиться с учениками в его школе. Мы, кстати, не только сняли фильм, но еще вместе с директором ярославской школы № 9 Сергеем Шевченко, которого в картине играет Алексей Гуськов, открыли школьный музей, посвященный десяти погибшим хоккеистам, учившимся в той самой школе.

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