Режиссер фильма «Небесная команда» Владимир Алеников рассказал о том, что президент «Локомотива» Юрий Яковлев пытался препятствовать съемкам картины о катастрофе под Туношной и обвинил «СЭ» в заказном характере рецензии на его киноленту.

— Родственники подписали большое письмо в поддержку картины, когда Юрий Яковлев стал всячески атаковать фильм и запрещать вести его производство. Он инициировал в интернете голосование о том, нужен ли такой фильм. Это вообще нонсенс! По-моему, впервые в истории кино началось какое-то идиотское голосование о том, быть фильму или нет. Именно в этот момент мы и обратились ко всем родственникам, и почти все они подписали большое письмо с просьбой помочь картине. И за все это время по сегодняшний день никто из них не отозвал своей подписи, несмотря на все давление президента «Локомотива».

— У вас есть понимание, почему он препятствовал созданию «Небесной команды»?

— Он как препятствовал, так и продолжает препятствовать. Очевидно, что статья, которая вышла у вас в газете, появилась по его заказу.

— У вас ошибочное представление — Юрий Яковлев вне официальных пресс-конференций практически не контактирует ни с кем из журналистов.

— Откуда тогда вы узнали нюансы, которых не знал никто, кроме людей, находившихся непосредственно внутри производства фильма?

— Например.

— Не хочу обсуждать эту тему. Это стопроцентный заказ, и это всем очевидно. Почему он с самого начала так сражается с идей создания фильма и продолжает это делать — для меня абсолютная загадка. Видимо, он не хочет видеть никаких упоминаний о катастрофе. Я лично трижды писал Яковлеву с просьбой встретиться. Он никогда не отвечал ни на звонки, ни на письма ни мне, ни продюсеру Олегу Жарову. Поэтому я понятия не имею, почему он пытался препятствовать нашей работе. Там вообще какая-то странная история с этой катастрофой. Когда я разговаривал с женщиной-диспетчером, которая отправляла этот злосчастный самолет, то она побелела и сказала, что вообще не будет отвечать ни на какие вопросы.

— Как так вышло, что на одной из первых пресс-конференций вы сказали, что «Локомотив» оказывает важную поддержку фильму, а через какое-то время клуб выпускает пресс-релиз, где прямым текстом говорит, что не хочет иметь отношения к нему?

— Да, на момент проведения пресс-конференции оказывал. У нас были теплые дружеские отношения со многими работниками клуба. Они делали это до тех пор, пока Яковлев не запретил всем своим сотрудникам с нами общаться.

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