Режиссер Алеников рассказал о роли Фетисова в создании художественного фильма о гибели «Локомотива»

Режиссер фильма «Небесная команда» Владимир Алеников рассказал «СЭ» о том, какую роль в создании картины, посвященной десятой годовщине катастрофы под Туношной, сыграл двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

— Вы заявляли консультантом Вячеслава Фетисова. Объясните, что может рассказать о той команде человек, который был достаточно далек от нее?

— Вячеслав Фетисов именно в это время был председателем совета директоров КХЛ. Трудно найти человека, лучше разбирающегося в хоккее. Он лично присутствовал на траурной церемонии в Ярославле и чувствовал всю боль утраты и атмосферу зала. Фетисов вместе с Игорем Ларионовым дважды присутствовал на предварительных просмотрах, и для нас была очень важна их реакция и их оценка нашей работы. Вы видели фильм?

— Да.

— Тогда зачем вы спрашиваете такие вещи? Фетисов не просто консультировал нас по целому ряду вопросов, но и сыграл самого себя.

— По каким конкретным вопросам он консультировал вас?

— По любым вопросам, которые у меня возникали: начиная от хоккейных традиций и заканчивая прочими нюансами. Он был безотказен и оказал нам неоценимую помощь.

— Мне как зрителю непонятно, зачем вообще была нужна сцена с Фетисовым? Она же совершенно никак не влияет на сюжет.

— Любая деталь картины работает на общую идею фильма. Наша задача была рассказатьокоманде, о хоккее далеким от этой жизни зрителям, чтобы у них возникло хоть какое-тоощущение от этого замечательного спорта.На это в частности и работает эта сцена.

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