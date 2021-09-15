Зрители низко оценили фильм «Небесная команда» про трагедию хоккейного «Локомотива»

9 сентября состоялась премьера фильма «Небесная команда». Он был выпущен в прокат к 10-летию трагедии в ярославском аэропорту «Туношна», где разбился самолет с игроками хоккейного «Локомотива».

Зрители невысоко оценили качество художественной картины. На ресурсе «КиноПоиск» средняя оценка данной картины составила 4,8 по 10-бальной шкале.

Еще до выхода фильма «Локомотив» выступил с критическим заявлением, отказавшись поддерживать картину. В клубе назвали сценарий фильма «поверхностным» и уточнили, что такого же мнения придерживаются «учредители, руководство РЖД, администрация Ярославской области, актив болельщиков».

«Это вообще не про «Локомотив». Фильм «Небесная команда» — неуместный пиар на страшной трагедии // Режиссер фильма «Небесная команда» обвинил «СЭ» в заказухе. Но мы все равно дали ему высказаться