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Зрители низко оценили фильм «Небесная команда» про трагедию хоккейного «Локомотива»

16:38
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9 сентября состоялась премьера фильма «Небесная команда». Он был выпущен в прокат к 10-летию трагедии в ярославском аэропорту «Туношна», где разбился самолет с игроками хоккейного «Локомотива».

Зрители невысоко оценили качество художественной картины. На ресурсе «КиноПоиск» средняя оценка данной картины составила 4,8 по 10-бальной шкале.

Еще до выхода фильма «Локомотив» выступил с критическим заявлением, отказавшись поддерживать картину. В клубе назвали сценарий фильма «поверхностным» и уточнили, что такого же мнения придерживаются «учредители, руководство РЖД, администрация Ярославской области, актив болельщиков».

«Это вообще не про «Локомотив». Фильм «Небесная команда» — неуместный пиар на страшной трагедии // Режиссер фильма «Небесная команда» обвинил «СЭ» в заказухе. Но мы все равно дали ему высказаться

Дополнительная информация:

https://www.kinopoisk.ru/film/4390405/

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Иван Шитик все материалы автора

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