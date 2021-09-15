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Разин: «Утренние игры, скажем так, непривычные»

16:57
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (2:3).

— «Амур» с победой! Особенно Вову Воробьева. Зная его ситуацию, хочется пожелать ему лучшего, успехов, удачи. По игре — не скажу, что плохо играли. Хорошо играли. Здесь играть тяжело. Утренние игры, скажем так, непривычные. Это не отмазка, просто констатация факта. Я думаю, что «Амуру» еще тяжелей. Играли хорошо. Первый период проиграли, потом вроде контролировали игру. Было больше моментов. Сравняли, опять же имели преимущество. Могли забить третью. К сожалению, глупейшая ошибка привела к такому исходу, — цитирует тренера сайт череповчан.

— В каких компонентах команда недоработала для достижения положительного результата?

 — В забивании голов. Надо было на один гол забить больше и все.

 — С чем связано отсутствие в составе Шиксатдарова?

 — Шиксатдаров не играл по хоккейным причинам.

Дополнительная информация:

https://severstalclub.ru/Press/severstalclub/43230/1/

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Иван Шитик все материалы автора

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