Терещенко надеется, что финал Кубка Гагарина между ЦСКА и «Ак Барсом» будет состоять из семи матчей

Бывший нападающий «Ак Барса» Алексей Терещенко поделился с «СЭ» ожиданиями от финала Кубка Гагарина, в котором казанцы встретятся с ЦСКА.

«Жду хороший хоккей, надеюсь, будет семь матчей. Предсказуемый ли финал? Наверно, да. Я сразу говорил, что «Ак Барс» один из фаворитов Востока и что он будет в финале. Что касается ЦСКА, мне кажется, был выбор между красно-синими и «Локомотивом». По отбору и по содержанию игры это две лучшие команды нынешнего сезона.

Что касается серии ЦСКА — «Ак Барс», все решится в нюансах. Кто допустит меньше ошибок, у кого будут сильнее вратари, тот и выиграет. Нападение у обеих команд примерно одинаковое, исполнителей хватает», — сказал Терещенко «СЭ».

Финальная серия Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА стартует 17 апреля. Первый матч пройдет в Казани.